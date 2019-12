Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups Nespresso CitiZ&Milk Cherry Red XN7615 is een smalle, stabiele machine met het bekende CitiZ design van Nespresso. Voor grotere glazen draai je het kopjesrooster weg. Dit model komt met de Aeroccino 3 melkopschuimer, die zowel warm als koud kan opschuimen en op de basis aan de machine wordt geplaatst. De XN761B is hetzelfde model, maar dan in het zwart. De zwarte XN7414 en de zilverkleurige XN741B komen zonder de melkopschuimer en zijn daarom een paar tientjes goedkoper.