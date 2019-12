Magimix Nespresso Expert M500

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nespresso Expert M500 van Magimix heeft vier instellingen voor koffie: Ristretto, Espressso, Lungo en Americano. De Americano is een Ristretto aangelengd met heet water. De Nespresso Expert heeft daarnaast een vijfde programma voor heet water. Opvallend aan de machine is dat de koffie uitloop is gescheiden van de uitloop voor heet water. De temperatuur kan op drie standen worden ingesteld: warm, heet en extra heet. Via Bluetooth kan de machine ook met de Nespresso App worden bediend. De Expert is ook verkrijgbaar met melkopschuimer, Magimix Nespresso Expert & Milk M500, en is ook verkrijgbaar van Krups. De Nespresso Expert machines zijn op het moment beperkt verkrijgbaar. Nespresso verwacht vanaf februari weer voorraad.