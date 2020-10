Magimix Nespresso Vertuo 11389 NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Magimix Vertuo 11389 is een rode espressomachine alleen geschikt voor de specifieke, bolvormige Vertuo cups van Nespresso. Je kunt hiermee, naast espresso en lungo, ook (zeer) grote koppen koffie zetten. Vertuo werkt met centrifugetechniek, in plaats van onder hoge druk. Dit zorgt onder andere voor een ander soort cremalaag. Dit model heeft een watertank van 1,2 liter. Hij is verkrijgbaar in meerdere kleuren en in een grotere variant van 1,8 liter (Plus). Naast Magimix heeft Krups ditzelfde model, die voornamelijk verschillen in uiterlijk. De Vertuo cups zijn alleen te koop via Nespresso. Zie consumentenbond.nl/nespresso-vertuo voor een review en video.