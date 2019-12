Melitta Caffeo Barista TS Silver , F750-201 EU2016

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Caffeo Barista TS zet met een enkele druk op de knop een espresso, lungo, cappuccino of latte macchiato. Daarnaast beschikt de Barista TS nog over 17 programma's voor andere koffierecepten én heeft de machine een dubbel bonenreservoir voor 2 verschillende soorten koffiebonen. Deze volautomaat kan voor 8 personen de instellingen onthouden in een persoonlijk profiel. Het melkreservoir is los te koppelen, te bewaren in de koelkast en is vaatwasserbestendig. De Barista TS is verkrijgbaar in het zwart, rvs of zilver/zwart en is vergelijkbaar met de Caffeo Barista T. De T heeft een minder groot geheugen voor koffierecepten en persoonsprofielen.