Melitta Caffeo Passione F530-101

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Melitta Caffeo Passione is een volautomatische machine voorzien van een slangetje voor het opzuigen van melk uit pak of beker (cappucinnatore). De cappuccinatore is ook te gebruiken voor het opwarmen van water of melk. Hij is verkrijgbaar in drie kleurvarianten; zwart, zilver en rvs. Je kunt kiezen uit drie verschillende kopgroottes op het display. Ook kan de machine twee kopjes tegelijk zetten. De koffieuitloop is traploos instelbaar. Voor reiniging en ontkalken is een melding ingebouwd en er zijn machines voor geprogrameerd. De zetgroep is uitneembaar.