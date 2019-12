Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele CM 5100 is technisch gelijk aan de Miele CM5000 maar uitgebreider. Stoom voor melk opschuimen en heet water gaat bij deze machine automatisch. Hij heeft een programmeerbare in/uitschakelautomaat en heeft een verwarmd kopjes plateau. Beide modellen zijn er in het zwart en in het wit.