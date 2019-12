Miele CM 5200 SW/LW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele CM 5200 is voorzien van een automatische melkopschuim voorziening (cappuccinatore), en verkrijgbaar in zwart en wit. Maar let op er is ook een zilveren CM 5200 die voorzien is van een stoompijpje. De laast genoemde heeft geen verwarmd kopjes plateau en de geteste versie wel. De machine biedt veel instelmogelijkheden die programmerbaar zijn zoals de hoeveelheid water.