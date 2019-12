Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips 5000 serie EP5330/10 Black is een volautomatische espressomachine, waarbij je met een enkele druk op de knop een espresso, cappuccino, gewone koffie of latte macchiato zet. Voor het opschuimen van melk heeft deze Philips het LatteGo melksysteem: een gemakkelijk schoon te maken melk beker die ook in de koelkast bewaard kan worden.