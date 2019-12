Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Saeco Picobaristo SM5460/10 is een volautomatische espressomachine met een geïntergreerde melkbeker voor het automatisch opschuimen van melk. Met een enkel druk op de knop zet deze machine volautomatisch een espresso, een koffie, cappuccino of latte macchiato. De Saeco SM5478/10, SM5470/10, SM5473/10 en SM5479/10 zijn precies gelijk aan de SM5460/10 ze verschillen enkel in de kleuruitvoering.