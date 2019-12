Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Saeco Xelsis SM7684/00 is een volautomatische espressomachine met touchscreen bediening. De Xelsis SM7685/00 biedt 15 automatische dranken, de temperatuur en sterkte zijn via het menu aan te passen. Deze Saeco zet ook twee koffiedranken met melk, zoals een cappuccino tegelijkertijd. Op gebruikersprofielen kan de voorkeur van 8 verschillende gebruikers worden opgeslagen. De Xelsis SM7686/00, Xelsis SM7683/00 en Xelsis SM7684/00 zijn technisch gelijk, maar verschillen in de uitvoering en verlichting.