Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Segafredo MyEspresso Espresso 1 is het eerste capsule apparaat van Segafredo. Het is een compacte machine. De aanschafprijs is vergelijkbaar met de instapmodellen van Nespresso. De capsules zijn biologisch afbreekbaar, er zijn vijf smaken. De capsules zijn in prijs vergelijkbaar met Nespresso en Dolce Gusto. De machine is verkrijgbaar in vier kleuren. Hij heeft geen melkopschuim voorziening.