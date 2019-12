Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens EQ.6 TE607203RW is een volautomaat met oneTouch DoubleCup: van alle koffie en melkspecialiteiten kunnen er twee tegelijk worden gezet. De melkopschuimvoorziening is in de vorm van een slangetje, deze kan direct in een melkpak of melkreservoir worden gestoken. De EQ.6 TE607203RW heeft ook een apart vakje aan de zijkant voor gemalen koffie.