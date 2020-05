Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens EQ300 TI353201RW volautomaat zet twee koppen koffie tegelijk. Melkvarianten zet je één voor één met een druk op de knop direct in je glas/kopje. Daarvoor schenk je eerst melk in het glas/kopje en schuif je het stoompijpje in de melk. Het stoompijpje schuimt dan automatisch de melk op. Met kopjesverwarmer.