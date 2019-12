Smeg ECF01PBEU blauw

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De SMEG ECF01 halfautomaat is leverbaar in de voor SMEG kenmerkende kleuren rood, creme, blauw, wit en zwart. De modern ogende machine met stoompijpje voor het opschuimen van melk heeft de mogelijkheid om 2 kopjes koffie per keer te zetten. De temperatuur van het water is op drie standen in te stellen.