Wat is een DNS-server?

Elke website heeft een eigen IP-nummer, een getal als 85.158.166.40. Zulke getallen zijn niet echt gemakkelijk te onthouden. Vandaar dat er een naam aan wordt gekoppeld, denk aan www.consumentenbond.nl. Domain Name Servers (DNS) houden bij welke websitenaam bij welk IP-nummer hoort. Een DNS-service vertaalt een opgevraagd webadres naar het IP-adres van de server waarop de website draait.

Waarom een alternatieve DNS-server instellen?

Wanneer je internet eruit ligt, kan het zijn dat je provider een DNS-server storing heeft. Een van de oorzaken kan een DDoS-aanval zijn. Daarbij wordt het systeem bestookt met heel veel informatieverzoeken, waardoor de servers waarop het systeem draait overbelast raken. Bij zo'n storing kun je (tijdelijk) een alternatieve DNS-server instellen, zodat je toch kunt blijven internetten.

In sommige landen, zoals Turkije, geldt censuur. Het internetverkeer wordt dan bewust beperkt door bepaalde websites niet meer te koppelen aan hun IP-nummers. Zo zijn Twitter en Facebook bijvoorbeeld 'uitgeschakeld' in Turkije. Ben je in zo’n land, dan kun je overschakelen naar een alternatieve DNS-server.

DNS server reageert niet Heb je een haperende DNS-server, of heb je helemaal geen internetverbinding? Zo bepaal je of de DNS-server de boosdoener is: Windows 7 of 10: klik op Start, type de zoekterm cmd en druk op Enter.

Mac OS X: open het programma Terminal via Programma’s, Hulpprogramma’s. Je ziet nu een zwart vlak met een knipperende cursor. Type daarachter ping 8.8.8.8 en druk op Enter. Na het ‘pingen’ krijg je een van de volgende resultaten: De computer op adres 8.8.8.8 (Google) geeft netjes antwoord ('Antwoord van 8.8.8.8…'). Met de internetverbinding is waarschijnlijk niets aan de hand, maar wel met de DNS-server. Die ligt plat of wordt gehinderd door iets. Het heeft zin een alternatieve DNS-server in te stellen.

Na het pingen krijg je direct een foutmelding. In dat geval is de gehele internetverbinding niet in orde. Het DNS-serveradres veranderen is geen logische eerste stap. Misschien de modem nog eens herstarten? Helpt dit niet? Neem dan contact op met de helpdesk van je provider.

Stappenplan: een andere DNS instellen

Als je de DNS-server aan wilt passen, heb je de mogelijkheid om er 2 (primair en secundair) in te vullen. In principe hoef je alleen het primaire DNS-serveradres in te vullen. Voor de zekerheid kun je ook een tweede (secundair) DNS-serveradres opgeven. Hierop kun je de computer terug laten vallen als de eerste DNS niet werkt.

Hieronder vind je ons stappenplan voor tablet, smartphone, desk- en laptop. In het stappenplan gebruiken we als voorbeeld het IP-adres Open DNS. Dit is een Amerikaanse DNS-server die extra diensten biedt tegen malware en phishing. Hij wordt veel gebruikt als alternatieve DNS-server. Onderaan deze pagina vind je meer DNS-servers die je als alternatief kunt gebruiken.

In iOS (iPhone, iPad) Kies ‘Instellingen’ > ‘Wifi’; Selecteer de actieve wifi-verbinding; Klik op Configureer DNS; Vink 'Handmatig' aan en klik op het nummer dat onder DNS-servers staat; Verander het getal in bijvoorbeeld 208.67.222.222 (dat van Open DNS). Als je later het getal weghaalt, verschijnt vanzelf weer het oude DNS-nummer van je provider.

In Android De DNS in Android aanpassen is best ingewikkeld en verschilt per merk telefoon of tablet. Op sommige toestellen werkt het aanpassen van de DNS niet. Kies ‘Instellingen’ > ‘Wifi’; Selecteer het netwerk waarmee je verbonden bent door er lang op te drukken; Kies 'Netwerk aanpassen'; Klik op 'Geavanceerd'; Klik op ‘DHCP’ en wijzig dit naar Statisch; Veeg naar beneden naar DNS en vul hier in het eerste vakje 208.67.222.222 in en in het tweede veld 208.67.220.220 (beide zijn IP-adressen van Open DNS); Check de overige instellingen en type de grijs gearceerde getallen opnieuw in. Kies vervolgens voor ‘Opslaan’.

In Windows 10 Kies Start > Instellingen (tandwieltje) > Netwerk en Internet > Adapteropties wijzigen; Klik met de rechtermuistoets op de actieve verbinding; Kies Eigenschappen; Selecteer de vermelding Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4); Klik op Eigenschappen; Selecteer 'De volgende DNS-serveradressen gebruiken'; Vul in: 208.67.222.222 in bij Voorkeurs-DNS server en 208.67.220.220 bij Alternatieve DNS server (beide zijn IP-adressen van Open DNS); Klik op OK.

In Windows 7 Kies Start > Configuratiescherm > Netwerkverbindingen; Geef binnen het Netwerkcentrum de netwerkverbindingen weer; Klik met de rechtermuisknop op de actieve verbinding en klik vervolgens op Eigenschappen. Als om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, type je het wachtwoord of een bevestiging; Klik op de tab Netwerk. Klik onder 'Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig op: Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)' en klik vervolgens op Eigenschappen; Als je het adres van de DNS-server handmatig wilt toewijzen, klik je op 'De volgende DNS-serveradressen gebruiken', en typ je vervolgens in de vakken 'Voorkeurs-DNS-server en Alternatieve DNS-server de adressen van de primaire en secundaire DNS-servers'. Dat zijn respectievelijk (bijvoorbeeld) 208.67.222.222 en 208.67.220.220 (beide zijn IP-adressen van Open DNS);

In Mac OS X Kies Systeemvoorkeuren > Netwerk; Selecteer de verbinding (wifi) en klik dan op Geavanceerd; Ga naar het tabblad DNS, klik onderaan op het + icoontje; Typ een van de alternatieve dns-servers in, bijvoorbeeld 208.67.220.220 (dat van Open DNS); Klik op OK, Pas toe en sluit het venster. Bron: Bright



DNS in je router aanpassen

Handige gebruikers kunnen proberen de alternatieve DNS-servers in hun (modem)router in te stellen. Dan regel je alles centraal, voor álle apparaten die via het lokale netwerk internetten. Maar het is een technisch klusje dat per router verschillende stappen vraagt. Daarom bespreken we deze stappen hier niet.

Alternatieve DNS-servers op een rij

Dit zijn de meest gebruikte alternatieve DNS-servers. Je kunt ze allemaal gebruiken om een alternatieve DNS-server in te stellen.

OpenNIC (zegt geen logs op te slaan) Primair: 31.220.43.191 Secundair: 151.236.29.92

OpenNIC 2 Primair: 31.220.27.4 Secundair: 95.85.9.86

Google DNS Primair: 8.8.8.8 Secundair: 8.8.4.4

Open DNS Primair: 208.67.222.222 Secundair: 208.67.220.220

Norton DNS Primair: 199.85.126.10 Secundair: 199.85.127.10



