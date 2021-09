Eerste indruk|Microsoft is van plan haar bekende e-maildienst Hotmail.com te vervangen voor Outlook.com. Je kunt Outlook.com ook al zelf proberen. In onze 1e indruk lees je over de meest opvallende eigenschappen van Outlook.com en of het een aanrader is.

Outlook.com: review

Outlook.com bevindt zich nog in de aanbouwfase maar geeft nu al een goede 1e indruk. De website ziet er overzichtelijk uit en is makkelijk in gebruik. De koppeling met sociale media is optioneel, maar biedt wel extra communicatiemogelijkheden en contactinformatie. We vermoeden dat Outlook.com het vertrouwde Hotmail.com volledig zal vervangen. Dit zien we niet als negatief en we raden Hotmail-gebruikers aan om nu al te kiezen voor Outlook.com. Mensen die een alternatief zoeken voor hun huidige e-maildienst raden we aan om in ieder geval Outlook.com te overwegen.

Pluspunten

+ Eenvoud en uiterlijk van de nieuwe interface.

+ E-mail wordt niet gescand ten behoeve van gerichte reclame.

+ Koppelingen met sociale media.

+ Handige filters ("Snelle Weergaven").

+ Skydrive-koppeling;

+ Exchange ActiveSync ondersteuning.



Minpunten

- Soms word je teruggezet in de oude Windows Live/Hotmail omgeving.

- De ene keer staat een woord in het Nederlands, de andere keer in het Engels.

- Skype werkt nog niet.



Het is tijd om te vernieuwen

Hotmail.com wordt Outlook.com. Hotmail is nog steeds de meest gebruikte gratis e-maildienst, toch vindt Microsoft het nodig om te vernieuwen. We denken dat te maken heeft met de lancering van Windows 8 later dit jaar, maar ook met de concurrentie van Google Gmail.com. Gmail dreigt Hotmail in te halen wat betreft aantal gebruikers, met Outlook.com wil Microsoft dit voorkomen. Microsoft legt graag uit hoe je kunt 'upgraden in 5 makkelijke stappen' (Engelstalig) van Gmail.com naar Outlook.com.

Uiterlijk

Het eerste wat opvalt nadat je bent ingelogd op Outlook.com is het minimalistische, bijna zakelijke, uiterlijk. Microsoft is erin geslaagd om alleen het functionele te tonen. Het verschil met het drukke Hotmail.com is erg groot. De site bestaat voor het overgrote deel uit de kleuren wit en grijs. Daarnaast is er nog de zelf aan te passen opvallende kleur van het menu waarmee selecties worden aangegeven. Outlook.com heeft een Metro-interface net als Microsofts andere bekende producten Windows Phone, Xbox 360, Windows 8 en Office 2013.

Het is duidelijk dat een gedeelte van de Outlook.com-dienst nog in aanbouw is. Een voorbeeld: wanneer je via de Metro-interface op de Agenda-tegel klikt dan kom je weer in de oude Windows Live/Hotmail omgeving terecht. Dit is best storend omdat de oude interface veel onoverzichtelijker is. Daarnaast is het te zien aan de Nederlandse vertaling die niet overal is doorgevoerd. Zo is het Engelse woord People op de ene pagina vertaald naar het woord Contactpersonen, op de andere pagina niet.

Gerichte reclame

Om gerichte reclame mogelijk te maken scant Google (volledig automatisch) jouw Gmail e-mailbox. Sommige mensen vinden dit geen fijn idee, ook al heeft Google beloofd dat je privacy niet in gevaar komt. Microsoft zet zich af tegen het beleid van Google en zegt totaal geen gebruik te maken van het scannen van Outlook.com e-mailboxen. Wel probeert Microsoft alsnog gerichte reclame te tonen. Waar deze gerichte reclame op is gebaseerd is niet bekend.

Koppel sociale media

In Outlook.com kun je jouw sociale media koppelen. Op dit moment kan dit al met veel diensten zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, Messenger en binnenkort volgt ook Skype. Na koppelen is het mogelijk om vanuit Outlook.com te chatten met Facebook- of Messenger-vrienden. Daarnaast kun je prikbordberichten (Facebook) en tweets (Twitter) plaatsen. Skype werkt nog niet, wanneer ook Skype wordt ondersteund bel je direct naar je vrienden vanuit Outlook.com.

Contactpersonen

Het koppelen van sociale media en e-maildiensten zorgt ervoor dat je bestaande contactpersonen worden aangevuld met de vrienden uit Facebook, Twitter etc. Dit wordt netjes gedaan. Heb je bijvoorbeeld een vriend met Facebook, Twitter en LinkedIn dan is de kans klein dat deze informatie onder verschillende contactpersonen wordt weggeschreven. Je vriend is maar een keer terug te vinden in je contactpersonen en dit contact toont alle info van gekoppelde diensten (sociale media). Zoeken in je contactpersonen werkt vlot. Je kunt scrollen door de gehele lijst of je gebruikt het zoekvenster.



Handige filters

Outlook.com maakt standaard gebruik van handige filters die "Snelle weergaven" worden genoemd. Met de filters heb je met een klik van de muis toegang tot alle e-mails die foto's bevatten of die als belangrijk zijn gemarkeerd. Het is ook mogelijk om zelf nieuwe filters aan te maken.



Skydrive

Skydrive is geïntegreerd in Outlook.com. Skydrive is Microsofts cloudopslagdienst die vergelijkbaar is met Dropbox en Google Drive. Nadat je op Skydrive klikt kom je direct bij je opgeslagen bestanden terecht. Jammer genoeg ziet de interface van Skydrive er nog uit zoals Windows Live/Hotmail. Door een bestand aan te vinken en te klikken op delen wordt het mogelijk om via mail of Twitter bestanden te delen met vrienden. Dit werkt goed. Direct bestanden delen is nog even zoeken, want wanneer je bezig bent met het opstellen van een e-mail kun je niet direct bestanden van je Skydrive toevoegen.



Exchange ActiveSync

Ook in de browser van je tablet of smartphone ziet Outlook.com er goed uit. Maar voor die mobiele apparaten kun je beter Exchange ActiveSync gebruiken zodat je Outlook.com e-mails binnen komen in de mail-app van je tablet of smartphone. Met ActiveSync worden al je Outlook.com e-mails, contacten, taken en agenda-afspraken gesynchroniseerd op ondersteunde apparaten zoals je smartphone of tablet. Deze optie is getest op een iPhone en een Nexus S. We ervaarden geen problemen. Wel willen we nog melden dat we als server m.hotmail.com hebben gebruikt in plaats van m.outlook.com. Die laatste alias is waarschijnlijk nog niet actief.

Update 5 februari 2013:

Vragen over Outlook.com?

In de reacties onder deze review staan veel vragen over Outlook.com. De meeste van die vragen zijn al behandeld op de website van Microsoft.



Heb je meer hulp nodig? Kijk dan ook op het officiële Nederlandstalige Microsoft Outlook.com-hulpforum.

Voorbeelden van behandelde onderwerpen:

Verdwenen e-mail;

Is het mogelijk om terug te gaan naar de Hotmail-layout?;

Contacten toevoegen/verwijderen binnen een groep;

Attachements of bijlagen toevoegen;

Afspraken maken in meerdere agenda's;

Wat is nieuw en wat is veranderd?

Wat is Outlook.com?

Outlook.com is de nieuwe gratis e-maildienst van Microsoft die uiteindelijk Hotmail.com moet vervangen.Je bezoekt Outlook.com via https://www.outlook.com.

De nieuwe dienst proberen is eenvoudig, want je kunt inloggen met je oude Microsoft e-mailadres. Bijvoorbeeld van Hotmail, Live of MSN. Je kunt er ook voor kiezen om een nieuw @outlook.com-adres aan te maken, dan log je daarmee in.

Microsoft is van plan om Hotmail.com uit te faseren. Outlook.com ziet er totaal anders uit dan Hotmail.com want de eerste maakt gebruik van de Metro gebruikersinterface. Metro werd geïntroduceerd op Windows Phone 7 en wordt geïmplementeerd in steeds meer Microsoft producten, zoals het toekomstige Windows 8.

