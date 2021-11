Een telefoon geschikt maken voor je kind

Via de smartphone staat je kind in verbinding met een wereld die veel mooie zaken, maar ook een hoop ellende biedt. Zoals geweld, pesterijen, gevaarlijke challenges en nog veel meer. Te veel uren naar het schermpje kijken is ook niet goed.

Zowel bij Android-telefoons (zoals van Samsung) als bij iPhones kun je op afstand controle houden over het gebruik door je kind. Zo houd je een oogje in het zeil en stel je grenzen. Zit hij of zij niet te veel op Snap, TikTok of Instagram? Je limiteert welke apps wel en niet mogen. Ook kun je schermtijd in zijn geheel beperken.

Hoe regel je dit?

Krijgt je kind een Android -telefoon? Installeer dan de Google Family Link-app op het toestel. Die koppelt het nieuwe Google-account van het kind aan jouw Google-account.

-telefoon? Installeer dan de Google Family Link-app op het toestel. Die koppelt het nieuwe Google-account van het kind aan jouw Google-account. Gaat je kind een iPhone gebruiken en heb je zelf een iPhone of iPad? Dan stel je op beide 'Delen met Gezin' in. Dan maak je op de kinder-iPhone een nieuw Apple-ID dat je aan je eigen Apple-ID koppelt.

Let op: voor ouderlijk toezicht op een iPhone heb je als volwassene dus ook een iPhone of iPad (of een Mac-computer) nodig.

Voor ouderlijke controle van een Android-telefoon kan een losse gratis app worden gebruikt (Google Family Link) die beschikbaar is voor zowel Android als iOS.

Stap voor stap instructies

Voor beide besturingssystemen (op het ‘kind-mobiel’) geven we stappenplannen:

Bespreek de instellingen

Ben je klaar? Dan is het goed met je kind te bespreken wat je hebt ingesteld op zijn of haar mobiel.

Pas de privacy-instellingen aan

Naast het instellen van een kinderaccount kun je nog meer doen om de online privacy van je kind te beschermen:

Instellen wat apps allemaal mogen inzien.

Advertentietracking uitzetten.

Cookies weggooien.

Een adblocker plaatsen.

Bekijk hier hoe je dit stap voor stap aanpakt op een Android smartphone of op een iPhone.

Het voorkomt niet alle ellende

De ouderlijke toezichtmogelijkheden van Android en iOS zijn een prima start om een telefoon veiliger te maken voor een (heel) jonge gebruiker. Maar het voorkomt niet alle ellende. Zo kun je niet de communicatie binnen de social media apps volgen. Denk aan het onderling pesten in WhatsApp groepen. Of aan (te) sexy foto’s en video’s die via Snapchat of TikTok worden verstuurd.

Praat daarom regelmatig met je kind en vraag of het allemaal nog wel leuk is in de apps die je toestaat op het toestel.