Microsoft Office voor de iPad

Nieuws|Er werd lang over gespeculeerd maar nu is het officieel: Microsoft brengt Office naar de iPad. Het pakket bestaat uit losse apps voor Word, Excel en Powerpoint, die gratis zijn te downloaden in de App Store. Het bekijken van documenten is gratis, voor het bewerken van documenten heb je een betaald abonnement nodig.

Gebruikers van Windows 8 tablets en ook van iPhones konden er al mee aan de slag maar nu kun je ook met je iPad gebruik maken van de bekende tekstverwerker van Microsoft. De versie voor de iPad is meer dan een kopie van de iPhone variant. Verbeteringen op de iPad bestaan vooral uit meer functionaliteiten, zoals meer bewerkingsopties en een speciale toetsenbordindeling voor Excel. Het grotere scherm van de iPad leent zich natuurlijk ook beter voor het lezen en bewerken van documenten.

Office 365

Je kunt de Office apps gratis downloaden, maar voor het bewerken van documenten heb je een abonnement nodig op de Office 365 dienst. Voor thuisgebruikers kost dit €10 per maand of €99 per jaar. Hiermee kun je op in totaal 5 tablets en 5 pc's en Mac-computers gebruik maken van het Office-pakket.

Een alternatief voor Office 365, is het iets minder geavanceerde notitieprogramma OneNote. Deze app is gratis verkrijgbaar en bovendien onlangs door Microsoft geoptimaliseerd voor iOS 7. Om het te gebruiken, heb je wel een (gratis) Microsoft-account nodig.

iWork

Ben je niet afhankelijk van Office 365? Dan zijn ook de tekstverwerkingsapps van Apple zelf een alternatief. Voor wie op of na 1 september 2013 een iPad of iPhone kocht, is het volledige iWork pakket bovendien gratis te downloaden en te gebruiken.

Bron: Microsoft