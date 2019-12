Goed afwasmachinetablet hoeft niet duur te zijn

De prestaties van machinevaatwastabletten verschillen minder dan hun prijzen. De Consumentenbond testte bijna alle afwasmachinetabletten die er te koop zijn. 3 in 1 en enkelvoudige tabletten.

De overgrote meerderheid van de afwasmachinetabletten komt goed uit de test. Een goedkoop merk kiezen bespaart behoorlijk wat geld, want de prijsverschillen zijn groot. Het prijzigste merk scoort niet beter dan redelijk. De meeste tabletten zijn de zogenoemde 3- in- 1- tabletten. Die combineren reinigingsmiddel, glansspoelmiddel en zout in één tablet. Deze tabletten komen over het algemeen een fractie beter uit de test dan enkelvoudige middelen, vooral doordat ze meestal iets beter reinigen.