Vermogen pensioenfondsen bedrijven weer gestegen

Het vermogen van de bedrijfstakpensioenfondsen is vorig jaar gestegen met 29 miljard euro naar ruim 315 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Daardoor steeg de dekkingsgraad – het geld dat de pensioenfondsen hebben om aan hun verplichtingen te doen – van 106,5 procent tot 111,2 procent.

Overigens ligt die dekkingsgraad nog ver onder de 130% die de sociale partners in januari als richtlijn hebben afgesproken. Vanwege dalende aandelenkoersen is het vermogen de laatste paar jaar flink gekrompen. De verwachting is dat de premies nog weer flink zullen stijgen en dat bij sommige pensioenfondsen de automatische inflatiecorrectie zal verdwijnen.

De bedrijfstakpensioenfondsen regelen samen de belangen van 4,7 miljoen deelnemers en ruim een miljoen gepensioneerden. Acht van de 81 bij de VB aangesloten pensioenfondsen haalde in 2003 niet eens de dekkingsgraad van 100%.

Het Centraal Plan Bureau berekende onlangs dat voor welvaartsvaste pensioenen een dekkingsgraad van 150% en dus nog hogere pensioenpremies nodig zijn. Zie dit eerdere bericht.