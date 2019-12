Zorg bij staaroperaties goed geregeld

Hoewel de scores uiteenlopen, is de zorg bij staaroperaties in Nederland goed geregeld. De Consumentenbond deed onderzoek naar de patiëntvriendelijkheid en concludeert dat bijna alle ziekenhuizen en behandelcentra hun zaakjes goed tot zeer goed op orde hebben. Het onderzoek naar de behandeling van ‘staar’ richtte zich vooral op de informatievoorziening, aandacht voor de patiënt, wachtlijsten en keuze in verdovingstechnieken. De kwaliteit van de behandeling werd buiten beschouwing gelaten, omdat daarover onvoldoende objectieve gegevens bekend zijn. De Consumentenbond nam 90 ziekenhuizen en behandelcentra onder de loep. Daarvan scoren er 17 redelijk, 50 doen het goed, en het predikaat ’zeer goed’ werd 23 keer toegekend. Het Deventer Ziekenhuis doet het met 98 punten het best, en het Streekziekenhuis Midden-Twente (Hengelo) sluit de rij met 40 punten. Troebele ooglens

Mensen met ‘staar’ hebben last van een troebele ooglens, waardoor het gezichtsvermogen achteruit gaat. Een medicijn is er niet en daarom is een staaroperatie (waarbij de troebele ooglens wordt vervangen door een kunstlens) de enige doeltreffende behandeling. Het is één van de meest gangbare chirurgische ingrepen in Nederland. Jaarlijks wordt deze operatie meer dan 130.000 uitgevoerd, waarbij bijna driekwart van de patiënten 70 jaar of ouder is.