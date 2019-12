Kort geding tegen zorgverzekeraar ONVZ

De Consumentenbond spant een kort geding aan tegen ONVZ. De zorgverzekeraar weigert de veranderingen in de aanvullende verzekeringen te schrappen. Waar en wanneer het kort geding dient, is op dit moment nog niet duidelijk.

ONVZ heeft per 15 april de aanvullende verzekeringen flink versoberd. De Consumentenbond concludeert dat bij het tussentijds wijzigen van de polis sprake is van misleiding en rechtsongelijkheid. Via de rechter wil de bond afdwingen dat ONVZ de oorspronkelijke overeenkomst nakomt. Het gevaar bestaat dat als er geen actie wordt ondernomen andere verzekeraars het – slechte – voorbeeld van ONVZ mogelijk gaan volgen.

Meldpunt ONVZ

Eind maart ontving de bond in tien dagen tijd ruim 600 klachten over ONVZ. De bond heeft meerdere malen aangedrongen op uitstel van de wijzigingen tot 1 januari 2008, het moment waarop consumenten op basis van nieuwe premies en voorwaarden van zorgverzekeraar kunnen wisselen. Vorige week werd een ultimatum gesteld, dat vanochtend is afgelopen. ONVZ wil niet ingaan op de eis van de Consumentenbond.