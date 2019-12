Elektronisch patiëntendossier belangrijke stap dichterbij

De invoering van het elektronisch patiëntendossier is een belangrijke stap dichterbij. Na jaren van uitstel komt minister Klink van Volksgezondheid later deze maand met een wetsvoorstel.

De afgelopen jaren heeft de Consumentenbond veelvuldig aangedrongen op invoering van het elektronisch patiëntendossier. Dat systeem wordt door velen gezien als een belangrijk wapen in de strijd tegen medische missers. Die missers zijn vaak het gevolg van gebrekkige overdracht van patiëntgegevens, miscommunicatie en onvolledige dossiervorming, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg. Door voor iedereen informatie over de medische geschiedenis, medicijngebruik en allergieën op te slaan in een elektronisch patiëntendossier, zal het aantal medische missers afnemen. Het dossier is wanneer nodig – online – te raadplegen door artsen en apothekers.

Invoering

Wat er allemaal wel en niet in het elektronisch patiëntendossier komt, en wanneer het daadwerkelijk wordt ingevoerd is nog niet duidelijk. Dat moet blijken uit het wetsvoorstel van minister Klink. Waarschijnlijk wordt er gestart met een elektronisch medicatiedossier, dat dan later wordt uitgebreid tot een volledig digitaal patiëntendossier. De Consumentenbond gaat de verdere procedure nauwgezet volgen.