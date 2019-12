Testresultaten beter te vinden

De website van de Consumentenbond is op een aantal punten verbeterd. Hoewel het niet om ingrijpende wijzigingen gaat, zorgen de aanpassingen met name voor leden voor meer gebruiksgemak. Vooral de testresultaten zijn voortaan makkelijker te vinden.

Wie tot voor kort via de homepage naar een test van bijvoorbeeld kinderzitjes of autobanden ging, kreeg eerst de algemene informatie te zien. De testresultaten stonden een stuk lager, waardoor die cruciale informatie minder opviel. Dat is nu omgedraaid. Bovenaan staan de testresultaten, die leden via hun inloggegevens kunnen raadplegen. En lager op de pagina volgt dan de algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is. Mensen die geen lid zijn van de Consumentenbond, kunnen de testresultaten niet raadplegen.

Op slot

De informatie die alleen bestemd is voor leden is voortaan duidelijk herkenbaar aan het slotje. Bovendien staan de pdf-jes van artikelen uit bijvoorbeeld de Consumentengids of Digitaalgids niet langer in de dossiers of bij de tests. Mensen die geabonneerd zijn op de Consumentengids of de Consumentengids online kunnen de artikelen nog wel opzoeken en raadplegen via de zoekfunctie, rechts bovenin het scherm.