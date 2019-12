Lidl bekoort Nespresso-drinkers

Nieuws|Koffie Bellarom Azurro van de Lidl is de lekkerste 'lungo' voor het Nespresso-apparaat. Dat is de opvallende uitkomst van een blinde smaaktest van de Consumentenbond onder 80 Nespresso-liefhebbers. Bij de espressokoffie wint Nespresso, al is het verschil met de nummers 2 (Bellarom Ristretto van Lidl) en 3 (DE L'OR EspressO Fortissimo) zo klein dat ze alle drie het predicaat 'Beste uit de test' krijgen. Het onderzoek staat in het mei-nummer van de Consumentengids.