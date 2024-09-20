Archief Smartphones

Checklist veilige smartphone en tablet
We internetten steeds meer vanaf mobiele apparaten. Criminelen weten dit ook. Met onze tips kun je veilig internetten vanaf je smartphone en tablet.
We internetten steeds meer vanaf mobiele apparaten. Criminelen weten dit ook. Met onze tips kun je veilig internetten vanaf je smartphone en tablet.
69% van de mobiele telefoons die de Consumentenbond sinds juni 2023 onderzocht, zakt voor de gezichtsherkenningstest. Deze telefoons zijn te ontgrendelen door een foto van de eigenaar voor de lens te houden. Dat is een slechter resultaat dan 3 jaar geleden.
Europese regelgeving heeft de repareerbaarheid van smartphones verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek van 6 consumentenorganisaties en koepelorganisatie BEUC. Producten die níet onder de reparatieregels vallen, zijn veel moeilijker te repareren. Consumentenbond wil uitbreiding van de reparatiewet.
Hoe speel je muziek van je smartphone af op een stereoset? We beschrijven de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden.
Bescherm je online privacy tegen bedrijven die met je meekijken op je iPhone en je iPad.
Het is vrij makkelijk om je online privacy te beschermen tegen bedrijven die stiekem met je meekijken. Regel het meteen met onze tips voor je Samsung- of andere Android-telefoon.
De Mobiel Abonnement Vergelijker is tot stand gekomen in samenwerking met bellen.com. Het advies dat wij geven over mobiele abonnementen is onafhankelijk.
Het is lastig om veel ruimte vrij te maken op je telefoon. Onze tips helpen je alvast.
Verleng de batterijduur van je mobiele telefoon en lees hoe je een smartphone het beste oplaadt om de batterij te beschermen.
Let goed op als je een refurbished iPhone, tablet of ander apparaat koopt. Lees onze tips.
Je oude smartphone online verkopen aan een inkoopsite is met een paar klikken geregeld. Er zijn wel grote verschillen in vergoeding en afhandeling.
We publiceren 4 keer per jaar de nieuwste smartphones. We beoordelen bijvoorbeeld de batterij, de prestaties, het scherm en hoe goed je ermee kunt fotograferen.
Je smartphone, laptop of tablet wil je goed verzekeren. Kijk naar de mogelijkheden en vergoedingen.
KPN, Odido en Vodafone hebben al 5G-abonnementen. Ook zijn er smartphones met 5G-modem. De belofte: supersnel mobiel internet.
Een goede smartphone hoeft helemaal niet duur te zijn. In onze test zitten tientallen goedkope telefoons. Ze kosten €350 of minder en bieden veel voor die prijs.
Duizenden consumenten deelden met ons hun ervaringen met een smartphone. Lees per merk hoe betrouwbaar het is, hoe tevreden consumenten erover zijn en hoe snel de telefoons stukgaan.
Met deze tips kies je de beste manier om je smartphone te repareren.
Sommige smartphones ondersteunen High Dynamic Range (HDR). Met deze techniek is het beeld nog mooier en realistischer.
Met een 5G-smartphone kun je met alle antennes van je telecomaanbieder verbinden. We verwachten dat 4G-telefoons de komende jaren gewoon blijven werken, maar 5G zal wel steeds belangrijker worden.
De iPhone 16 heeft nieuwe knoppen: een actieknop en een cameraregelaar. Verder is het nu mogelijk om macrofoto’s te maken en krijg je meer mogelijkheden voor fotografische stijlen.