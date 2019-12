Eerste indruk|Op de elektronicabeurs IFA in Berlijn zagen we de Samsung Galaxy Watch. Met deze smartwatch kun je uitgebreid je sportprestaties meten en je gezondheid in de gaten houden. Wat is er nieuw?

Conclusie

Erg veel verschil lijkt er niet te zijn tussen de Galaxy Watch en zijn voorgangers (zowel in uiterlijk als in functionaliteit). Hij heeft een klassiek uiterlijk en biedt net als zijn voorgangers, de Samsung Gear Sport en de Samsung Gear S3, allerlei mogelijkheden om je gezondheid bij te houden. Ook aan fanatieke sporters is gedacht: de Galaxy Watch heeft onder meer GPS en kan je hartslag meten via je pols.



Uit onze test moet blijken of de hoge resolutie, helderheid van het scherm en intensief gebruik van GPS, hartslagmeter enzovoorts de accuduur niet te sterk verkorten.

Uiterlijk

De Samsung Galaxy Watch ziet er uit als een klassiek horloge en is er in 2 uitvoeringen: 42mm en 46mm. Er zijn 3 verschillende kleuren en verschillende horlogebandjes verkrijgbaar. Heel veel uiterlijke verschillen met zijn voorgangers zijn er overigens niet.

Scherm

Het grootste model heeft een 1,3 inch oled-scherm en een resolutie van 360 x 360 pixels. De kleine versie heeft een 1,2 inch scherm dat dezelfde scherpte heeft. Het scherm is van stevig Gorilla Glass dat krasbestendiger zou moeten zijn dan glas of plastic, maar ook beter contrast toont en minder licht reflecteert.

Bediening

Aan de rand van het scherm zit een handige draairing waarmee je appjes kunt lezen en telefoontjes aanneemt. Ook kun je er het volume van de muziek die je afspeelt mee regelen. Voor andere functies gebruik je het aanraakscherm. Aan de zijkant van de behuizing zitten 2 knoppen

Het besturingssysteem is Tizen 4.0, ook bekend van Samsung-tv’s.

Waterdichtheid

Met de Samsung Galaxy Watch kun je zwemmen en daarbij uitgebreid je zwemprestaties vastleggen. Het horloge houdt bij hoeveel baantjes je gezwommen hebt en hoeveel slagen je hebt gemaakt.

Stress meten

De Samsung Galaxy Watch meet je hartslag dagelijks op verschillende momenten. Dat geeft je een indruk van je conditie. Ook levert je hartslagmeting een indruk van je stressniveau. Heb je veel stress dan slaat de meter letterlijk door naar rood. Om weer rustig worden kun je ademhalingsoefeningen doen via een app.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Galaxy Watch is verkrijgbaar vanaf 7 september 2018. Het 42mm model is er in het zwart en rosé goud (prijs: €309), de 46-mm uitvoering kost €329 en komt in een zilveren uitvoering. De Galaxy Watch werkt samen met iPhones (met iOS 9 en hoger en iPhone 5 en nieuwer) en Android-smartphones (Android 5.0 en hoger).