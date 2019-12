Dyson V6 Fluffy steelstofzuiger

Eerste indruk|Steelstofzuiger met speciale zachte borstel voor harde vloeren. We testten in het lab hoe goed de Dyson Fluffy zuigt met verschillende ondergronden en soorten vuil. Hij scoort in ieder geval uitstekend op harde vloeren... maar maakt ook veel lawaai.

De Dyson V6 Fluffy is een snoerloze steelstofzuiger met het bekende Dyson uiterlijk. De Fluffy heeft een speciaal ronddraaiend mondstuk van fluweelzacht materiaal om harde vloeren mee te zuigen. Hij is daarom speciaal geschikt voor harde vloeren en alleen voor droog vuil.

Geschikt voor harde vloeren

'Speciaal ontworpen voor harde vloeren' zegt Dyson. En dat blijkt. Hij scoort uitstekend op harde vloeren, maar valt tegen bij het stof opzuigen van tapijt. Totale zuigprestaties zijn goed en ook is hij gemakkelijk in het gebruik. Wel maakt de Fluffy enorm veel lawaai en hangt er een flink prijskaartje aan. Wil je voor een dergelijke Dyson gaan, kijk dan naar de accessoires/mondstukken die je wilt gebruiken.

Dyson Fluffy: hoe goed zuigt hij?

Hoewel deze Dyson claimt ontworpen te zijn voor harde vloeren, hebben we ook getest hoe goed hij presteert als je toch een stuk tapijt meeneemt. Het blijkt duidelijk dat deze Dyson V6 Fluffy uitblinkt in zuigen van harde vloeren, maar inderdaad niet goed uit de voeten kan over tapijt. Hoewel hij haren wel behoorlijk oppakt.

Langs plinten zuigen gaat hem naar verhouding goed af. De meeste steelstofzuigers scoren hier minimaal op. Ook kieren zuigen is voor vele lastig en lukt de V6 Fluffy goed. Confetti schiet weg door de zachte borstel.

Stof van harde vloeren: 9,8

Kruimels van harde vloeren: 8,9

Confetti van harde vloeren: 1

Stof uit kieren: 6,4

Stof van tapijt: 3,1

Haren van tapijt: 7,6

Breedte zuigmond: 5,6

Langs plinten: 4,7

Wil je een allround Dyson steelstofzuiger, dan kun je beter een van de andere 10 modellen uit de V6-serie kiezen, die wel een allround mondstuk heeft.

Dyson Fluffy: is hij fijn in het gebruik?

Er is naar vele verschillende aspecten gekeken en over het algemeen scoort hij vrij gemiddeld, zonder echte uitschieters naar boven of beneden. Het mondstuk beweegt soepel over de ondergrond en het handvat werkt prettig.

Handleiding: 4,8

Stofreservoir: 4,1

Motorfilter: 7,1

Bediening: 6,9

Gebruik: 6,3

Glas opzuigen: 7,8

Praktische aspecten: 5

In het gebruik

De steelstofzuiger wordt bediend aan het handvat. Je laat het werken door op een knop te drukken. Deze moet je ingedrukt houden, wat vervelend kan zijn. Je kunt zowel zuigen in de normale stand als de turbostand. Het stof wordt opgevangen in het reservoir op het handvat. Aan het handvat zit ook een hendel, waarmee het stofreservoir openklapt om te legen.

Omdat de borstels in het mondstuk één kant op draaien, kun je ook maar één kant op zuigen. Wanneer je het mondstuk vooruit duwt, zuigt hij goed schoon, maar als je hem naar je toe haalt, dan pakt hij het vuil niet op. Onhandig als je gewend bent aan de gewone stofzuigbeweging.

Gewicht

Het gewicht van het apparaat is voor gebruik op de vloer prima. Het zwaartepunt ligt bovenaan, met de accu en motor bij het handvat. Dyson geeft aan dat je zo ook hoekjes richting het plafond kunt zuigen, maar dan is het apparaat vrij zwaar.

Lawaaiig

Het geluid is zowel objectief gemeten als subjectief beoordeeld. We beoordelen het met een 2. Hoewel steelstofzuigers veelal niet de stilste zijn, maakt deze Dyson opvallend veel lawaai.

Stofuitstoot

Waar de meeste steelstofzuigers veel stof uitstoten, hoort deze Dyson met een 6 tot de betere exemplaren.

Dyson Fluffy: specificaties

In het lab zijn aspecten als gewicht, gebruiksduur en capaciteit gemeten.

Gewicht gebruiksklaar: 2,3 kg

Totale lengte: 117 cm

Snoerlengte oplader: 182 cm

Capaciteit stofreservoir: 0,54 l

Oplaadduur: 2:54 uur

Geclaimde gebruiksduur turbo stand: 6 min

Gemeten gebruiksduur turbo stand: 7.32 min

Geclaimde gebruiksduur normale stand: 20 min

Gemeten gebruiksduur normale stand: 19.28 min

Accu soort: Lithium ion

Accu stroomsterkte: 2100 mAh

Hulpstukken en accessoires

Op de zuigbuis kun je verschillende hulpstukken plaatsen. De zuigbuis kun je er ook tussenuit halen, waardoor je het apparaat als een kruimeldief kunt gebruiken. Verschillen in accessoires geven verschillende V6 typenamen. Het verschil tussen de V6 Fluffy en V6 Fluffy+ is een extra zachte borstel (zie foto borstel bij kierenmondstuk). Richtprijs van de V6 Fluffy is €365; Fluffy+ is daarmee €380.

Daarnaast zit bij beide een kierenmondstuk en een combinatiemondstuk met zachte haren. Het apparaat kan met de wandbevestiging aan de muur hangen. Hierin kan de oplader met snoer hangen. Ook kun je de mondstukken op deze muurbevestiging klikken. Bovenop kun je het wasbare motorfilter eruit trekken.

