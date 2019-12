Stofzuiger: filters en stofallergie

Het opgezogen stof hoort zich te verzamelen ín de stofzak of stofbak. Toch vliegen er kleine opgezogen stofdeeltjes weer opnieuw de buitenlucht in. Onwenselijk uiteraard, vooral als je allergisch bent voor huisstofmijt. Lees de tips over stofzuigen bij stofallergie.

Stofzuigers tegen stofallergie

Het liefst kom je zo min mogelijk in aanraking met het opgezogen stof. Vooral als je allergisch bent voor huisstofmijt. Je kunt hier rekening mee houden als je kiest voor een stofzuiger.

Stofzuiger met weinig stofuitstoot

De stofzuiger moet de opgezogen, stoffige lucht zo goed mogelijk filteren om weer schone lucht uit te blazen. Het meeste stof wordt gefilterd door de stofzak. Vervolgens komt de lucht door het motorfilter en uitblaasfilter, voordat het de stofzuiger weer verlaat. We testen de effectiviteit van de stofzak en filters door de stofuitstoot te meten. Gelukkig filteren de meeste stofzuigers goed en stoten ze weinig stof uit. Af en toe blijkt een stofzuiger te 'lekken' en komen er veel stofdeeltjes in de lucht terecht.

Stofzak verwisselen

Bij het legen van een stofzuiger wil je liever niet in aanraking komen met het opgezogen stof. Dan is een stofzuiger met stofzak het handigst. Het legen van een zakloze stofzuiger is stoffiger. Het beste kies je een stofzuiger waarbij de stofzak afsluitbaar is. Miele heeft stofzakken die automatisch sluiten.

Motorfilter

Het motorfilter houdt stofdeeltjes tegen die door de stofzak of voorbij het stofreservoir zijn gekomen. Dit filter beschermt de motor. Dat is belangrijk, want stof kan de prestaties van de motor verminderen of schade veroorzaken.

Hoe herken je het motorfilter?

Het motorfilter bevindt zich achter de stofzak en voor de motorruimte. De motorfilters van stofzuigers met stofzak zijn meestal velletjes van fleece die je in een houder klikt. Dit kan ook een HEPA-filter zijn.

Zakloze stofzuigers hebben niet altijd een motorfilter, ze filteren de stofdeeltjes door centrifugale krachten. Is er wel een motorfilter, dan is die meestal kegelvormig en bevindt zich ín het stofreservoir.

Onderhoud van het motorfilter

Om de motor te beschermen en de prestaties optimaal te houden, is onderhoud van stofzuigerfilters belangrijk. Het motorfilter moet je op tijd schoonmaken of vervangen. In de handleiding van de stofzuiger staat hoe je de filters moeten onderhouden. Meestal vervang je het motorfilter als je een nieuwe verpakking stofzakken aanbreekt (na gebruik van 4 stofzakken). Sommige motorfilters kun je reinigen en hoef je niet te vervangen.

De prijs

Motorfilters zitten meestal in een verpakking van stofzakken. Ze zijn ook los te koop of zitten samen met een uitblaasfilter in een verpakking. Een motorfilter kost gemiddeld minder dan €10, maar er zijn ook duurdere HEPA-motorfilters verkrijgbaar rond de €20.

Uitblaasfilter

Het uitblaasfilter is het laatste filter dat de luchtstroom passeert, voordat de lucht weer wordt uitgeblazen. Dit filter moet de kleinste stofdeeltjes tegenhouden die door en langs de motor zijn geslipt. Zowel stofzuigers met als zonder zak hebben een uitblaasfilter.

Hoe herken je het uitblaasfilter?

Het uitblaasfilter zit achter de motor, bij de luchtuitstroom van het apparaat. De meeste uitblaasfilters zijn HEPA-filters. Maar er zijn ook uitblaasfilters van fleece of schuim.

Onderhoud van het uitblaasfilter

Ook een uitblaasfilter moet je goed onderhouden. Dit voorkomt afname van zuigprestaties, een oververhitte stofzuiger en stofuitstoot. In de handleiding van de stofzuiger staat hoe je ze het beste kunt onderhouden. Meestal vervang je het uitblaasfilter elk jaar. Uitwasbare filters hoef je niet of minder vaak te vervangen. Bij sommige stofzuigers is uitkloppen voldoende en hoef je ze nooit te vervangen.

De prijs

Uitblaasfilters zijn los aan te schaffen en soms krijg je er ook een motorfilter bij. Prijzen lopen erg uiteen, van een paar euro tot HEPA-filters van €30. Over het algemeen doen de duurdere filters het wel goed.

HEPA-filter

Veel stofzuigermodellen hebben een HEPA-filter als uitblaasfilter en soms ook als motorfilter. HEPA staat voor High Efficiency Particulate Air. HEPA-filters zijn te herkennen aan een frame met een heel fijn raster. Dit soort filters kunnen meer en kleinere stofdeeltjes vasthouden. HEPA-filters hebben codes, zoals 12, 13 of 14. Hoe hoger het getal, hoe fijner het filter is en hoe kleiner de deeltjes zijn die het opvangt en hoe beter het de lucht filtert. In de vergelijker kun je zien welke filters de stofzuiger heeft.

Zijn HEPA-filters inderdaad goed?

HEPA-filters filteren goed. Maar of de stofzuiger in zijn geheel een lage stofuitstoot heeft, hangt niet alleen van het soort filter af. Het effect is ook afhankelijk van hoe goed het filter geplaatst is en hoeveel lucht langs het filter kan 'lekken'. Uiteraard heeft een goed filter weinig nut als er veel lucht langs stroomt. Er zijn dus stofzuigers met HEPA-filters die toch veel stofdeeltjes uitstoten.

Prijzig

Ook zijn er stofzuigers zonder HEPA-filter die prima de stofdeeltjes uit de lucht kunnen filteren. Daarbij zijn HEPA-filters vaak erg prijzig. Voor niet reinigbare filters kan dit aardig in de papieren gaan lopen. Een HEPA-filter kost al snel €20 tot €25.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke stofzuigers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste stofzuiger

Waterfilter

Er zijn ook stofzuigers met een waterfilter. De vuile luchtstroom gaat hierbij door een reservoir met water. Stofdeeltjes worden vastgehouden door het water. Stofzuigers met waterfilters hebben vaak de claim dat deze techniek erg goed is voor mensen met allergieën.

Is een waterfilter inderdaad goed?

Stofzuigers met een waterfilter scoren niet hoog voor stofuitstoot. Dit blijkt uit onderzoek van onze Portugese collega's. Vergeleken met stofzuigers met een gewoon stoffilter scoren de waterfilterzuigers die de Portugezen onderzochten laag voor hun stofuitstoot en soms zelfs dik onvoldoende. Ook bleken in het water schimmels te kunnen ontstaan, dit is zeker niet de bedoeling als je een allergie hebt. Het legen van het waterreservoir is minder stoffig, maar wel een vieze klus.

