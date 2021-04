Levensduur stofzuiger

Hoe lang gaat de motor van een stofzuiger mee? En hoe gemakkelijk is het om de stofzuiger te repareren? Begin 2017 testten we een flink aantal stofzuigers op levensduur en mogelijkheid tot repareren.

Levensduur stofzuigermotor

De motor is een kritiek onderdeel van een stofzuiger. In 2017 onderzochten we de levensduur van de motor. Dit onderzoek is anders ingestoken dan een normale test hoe goed een bepaalde stofzuiger het doet. Om te ontdekken en leren waar de verschillen in levensduur ontstaan, selecteerden we de modellen heel specifiek. Zo kozen we modellen die in onze reguliere stofzuigertest op de motorlevensduurtest faalden en modellen van merken die daarin juist altijd heel betrouwbaar bleken. Van elk merk selecteerden we minstens 2 modellen. Van elk model testten we 3 stuks om de consistentie van die stofzuiger vast te stellen. We zetten de stofzuiger zonder stof 14 minuten aan / 30 seconden uit, totdat de motor het niet meer deed.

Conclusies levensduurtest motor

Tussen de merken verschillen de behaalde motoruren enorm. Binnen een merk zit er juist erg weinig verschil tussen de 2 modellen.

De grafiek laat het aantal motoruren van de 3 identieke stofzuigers per model zien. Omdat de test internationaal is, staan er ook minder bekende merken in. Miele en Dyson behaalden gemiddeld meer dan 1000 uur. Maar ook de modellen van AEG, die minder dan €150 kostten, liepen lang door. De kortste levensduur is minder dan 300 uur, behaald door de stofzuigers van een paar tientjes van OK (MediaMarkt), die we juist geselecteerd hadden omdat ze eerder al faalden. Omdat de test zonder stof is uitgevoerd, zijn de uren geen realistische stofzuiguren. In de grafiek is uitgegaan van 100 uur per jaar.

Afgesleten koolborstels

Alle kapotte motors bleken versleten koolborstels te hebben. We testten een koolborstelloze motor van Samsung, die oneindig door blijft draaien. De 3 stofzuigers van elk model stopten er steevast vrijwel op hetzelfde moment mee. Uitzondering hierop is het model van Hoover, maar daar bleek dan ook een andere motor in te zitten.

We zien een duidelijk verband tussen de lengte van de koolborstel en de levensduur van de motor (zie grafiek). De korte borsteltjes zorgen allemaal voor een korte levensduur. De langste borstels laten de motor het langst draaien. Daarnaast speelt ook de kwaliteit en het materiaalgebruik van de motor een rol.

Stofzuiger repareren

Als de stofzuiger goed en gemakkelijk te repareren is, heb je er langer plezier van en zijn de kosten acceptabel. We beoordeelden hoe gemakkelijk de stofzuiger onderdeel voor onderdeel te demonteren is. We bekeken of er specifiek gereedschap voor nodig is en welke reparatie-informatie de fabrikant biedt. Uiteraard hangt de repareerbaarheid ook samen met de verkrijgbaarheid van stofzuigeronderdelen.

Reparatievriendelijk ontwerp

Stofzuigers die repareervriendelijk zijn ontworpen hebben gemakkelijk toegankelijke, gestandaardiseerde onderdelen, voldoende informatie en zijn met slechts een paar schroefjes gemakkelijk te openen. De geteste modellen van Bosch en Siemens zijn ontworpen om eenvoudig te repareren.

Alle geteste stofzuigers konden onderdeel voor onderdeel worden gedemonteerd. Bij enkele ging dit niet zonder slag of stoot. Met name bij de geteste stofzuigers van Dyson en Nilfisk. Goedkopere stofzuigers zijn over het algemeen gemakkelijker te repareren, omdat ze eenvoudiger in elkaar zitten.

De informatievoorziening voor reparateurs is slecht. Het gaat hier om gebrek aan veiligheidsinformatie, contactinformatie en technische instructies.

Koolborstels vervangen

Wanneer de stofzuigermotor kapot gaat, zijn meestal de koolborstels afgesleten. Met goed geplaatste nieuwe koolborstels kan de motor weer vooruit. Er zit echter groot verschil in het gemak waarmee je de koolborstels goed kunt plaatsen. Bij de geteste Dysons schroef je ze er namelijk zo in. Bij een aantal Nilfisk en Philips stofzuigers moet de hele motor worden opengemaakt. Van géén van de geteste stofzuigers waren originele koolborstels verkrijgbaar. Fabrikanten zien liever dat de hele motor wordt vervangen, in plaats van alleen dit specifieke onderdeel.

Oproep tot verbetering

Zo lang mogelijk plezier van je stofzuiger én een duurzaam gebruik van grondstoffen: wij geloven dat de volgende aandachtspunten voor fabrikanten zullen bijdragen aan deze win-win situatie.

Gebruik onderdelen die zorgen voor een langere levensduur, zoals goede, lange koolborstels of koolborstelloze motors. De aanstaande levensduureisen vanuit Europa kunnen daarin bijdragen.

Geef de te verwachten levensduur aan op het label, zodat consumenten weten waarvoor ze betalen en de fabrikant hiervoor ook verantwoordelijk kunnen houden.

Ontwerp stofzuigers waarvan de kritieke onderdelen, zoals koolborstels, gemakkelijk en betaalbaar vervangen kunnen worden.

Ontwerp stofzuigers die door onafhankelijke reparateurs gemakkelijk en betaalbaar gerepareerd kunnen worden. Reparatievriendelijk ontwerp, gestandaardiseerde onderdelen en volledige reparatie-informatie dragen hieraan bij.

Behoud vervangende onderdelen voor minimaal 10 jaar vrij verkrijgbaar voor een redelijke prijs.

