Kwaliteit is belangrijk

Mondstukken bepalen voor een belangrijk deel hoe goed de stofzuigert zuigt. Dat hangt onder andere af van:

Hoe goed het mondstuk aansluit op de grond. Hoe beter de aansluiting, hoe beter het vuil in de stofzuiger verdwijnt.

Hoe breed het zuigspoor is van het mondstuk. Hij moet dus niet alleen recht boven de opening goed zuigen, maar ook in de breedte van het mondstuk. Wij testen de effectieve breedte van het mondstuk.

Hoe goed het mondstuk op de grond blijft staan als je de buis naar de grond beweegt om onder laag meubilair te zuigen. Hoe verder het mondstuk daarbij omhoog komt, hoe slechter hij zuigt.

Standaard stofzuigermond

Elke stofzuiger heeft een standaard mondstuk waarmee je zowel harde vloeren als tapijt kunt zuigen. Meestal wissel je tussen verschillende standen met een schakelaar op het mondstuk. Borstels onderop het mondstuk schuiven daarmee in- en uit. Wij testen stofzuigers met een standaard mondstuk. Hoe goed een stofzuiger zuigt, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van het mondstuk.

Opzetborstels

Bij de meeste stofzuigers krijg je een paar kleine opzetborstels. Vaak zijn dit een kierenborstel, een zachte borstel en een meubelmondstuk. Soms zit er ook een mini-turboborstel bij, om huisdierharen van de bank te zuigen. Of een hulpstuk om onder of op kasten te zuigen.

In de stofzuigervergelijker staan bij de meeste stofzuigers foto’s van de meegeleverde accessoires. Opzetborstels kun je vaak in of aan de stofzuiger opbergen. Het is handig als de opzetborstels binnenin de stofzuiger passen. Soms klik je ze aan de zuigbuis of handgreep. Dat kan prima zijn, maar soms ook in de weg zitten als je bijvoorbeeld onder laag meubilair wilt zuigen. in de stofzuigervergelijker staat per stofzuiger waar je de opzetborstels opbergt.

Parketmondstukken

Een parketmondstuk is bedoeld om krassen in de houten vloer te voorkomen. Dit mondstuk heeft langere haren dan een standaard stofzuigermondstuk. Uit onze test blijkt echter dat gewone mondstukken de vloer ook niet bekrassen als je het mondstuk regelmatig schoonmaakt. In de stofzuigervergelijker staat of er een parketmondstuk bij zit.

Turbo- of elektroborstels

Turboborstels, elektroborstels of gemotoriseerde mondstukken zijn verschillende benamingen voor een mondstuk met een gemotoriseerde ronddraaiende borstel. Uit onze test blijkt dat in de meeste gevallen de turboborstel beter is in het opzuigen van huisdierhaar van tapijt en het standaardmondstuk beter in het opzuigen van stof uit tapijt. Maar er zijn steeds meer uitzonderingen op deze regel. Check daarom in de stofzuigervergelijker welke borstel in welk geval het beste werkt.

Specifieke mondstukken: liever één goede

Op het energielabel voor stofzuigers (dat voorlopig is opgeschort) staat hoe goed de stofzuiger stof van verschillende ondergronden zuigt. Maar voor die tests mag je verschillende mondstukken gebruiken. Daardoor ontwikkelen fabrikanten steeds meer mondstukken die specifiek voor één ondergrond zijn bedoeld. Maar consumenten wisselen niet (graag) van mondstuk, zo bleek uit onze enquête onder 2000 panelleden. Daarom vinden we dat een stofzuiger met één mondstuk goed en gemakkelijk allerlei soorten ondergronden kan zuigen. Dat spaart gedoe en de productie en kosten van onnodige accessoires.

Dezelfde stofzuigers met andere extra mondstukken

We zien veel stofzuigers die technisch gezien precies hetzelfde zijn, maar toch verschillende typenummers hebben omdat ze met verschillende accessoires geleverd worden. Hoe meer accessoires, hoe duurder de stofzuiger, dus bedenk goed of je al die spullen daadwerkelijk nodig hebt. Een turboborstel is bijvoorbeeld alleen echt nodig als je veel tapijt en loslopende huisdieren hebt. En zelfs dan is het standaardmondstuk soms beter dan het turbomondstuk. In de stofzuigervergelijker staat:

welke accessoires bij het product zitten

of de stofzuiger beter tapijt zuigt met het turbomondstuk of met het standaardmondstuk

Vaak kun je accessoires ook los kopen. Als je er maar één of enkele nodig hebt, is los kopen vaak voordeliger dan een duurder model aanschaffen waar ook een hoop onnodige accessoires bij zitten.

