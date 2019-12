Stofzuiger mondstukken

Kwaliteit van mondstukken

Mondstukken zijn voor een groot deel bepalend voor de zuigprestaties van de stofzuiger. Helaas zie je in de winkel niet makkelijk hoe goed een mondstuk is. Er zijn een aantal dingen waar je op kunt letten:

Sluit het mondstuk goed aan op de grond?

Hoe efficient is het mondstuk? Een mondstuk is ook efficiënt als hij goed werkt in de breedte, dus niet alleen zuigt waar de opening recht overheen gaat. Je kunt dit uitproberen door je hand aan de onderkant van het mondstuk naast de opening te houden. Voel je een luchtstroom, dan is het mondstuk efficiënt.

Is het mondstuk flexibel onder laag meubilair? Je kunt kijken of hij op de grond blijft staan als je de zuigbuis heen en weer beweegt. Wanneer het mondstuk mee omhoog komt, dan zuigt hij minder goed onder laag meubilair.

Standaard mondstuk

Elke stofzuiger heeft een standaard mondstuk waarmee je zowel harde vloeren als tapijt kunt zuigen. Meestal wissel je tussen verschillende standen met een schakelaar op het mondstuk. Borstels onderop het mondstuk schuiven daarmee in- en uit. Stofzuigers in onze test worden met het standaard mondstuk getest. De zuigprestaties van de stofzuiger hangen voor een groot deel af van de kwaliteit van het mondstuk. Een efficient mondstuk geleidt zoveel mogelijk lucht (en dus vuil) naar binnen en blijft daarbij niet aan de grond plakken.

Opzetborstels

De meeste stofzuigers worden geleverd met enkele kleine opzetborstels. Vaak zijn dit een kierenborstel, een zachte borstel en een meubelmondstuk. Maar soms worden er ook andere accessoires bijgeleverd. Bijvoorbeeld een mini-turboborstel om huisdierharen van de bank te zuigen. Of een hulpstuk om onder of op kasten te zuigen.

In de stofzuigervergelijker staan bij de meeste stofzuigers foto’s van de meegeleverde opzetborstels. Opzetborstels kunnen vaak in of aan de stofzuiger worden opgeborgen. Het is handig als de opzetborstels binnenin de stofzuiger passen. Soms klik je ze aan de zuigbuis of handgreep. Dat kan prima zijn, maar soms ook in de weg zitten als je bijvoorbeeld onder laag meubilair wilt zuigen. in de stofzuigervergelijker staat per stofzuiger waar de opzetborstels opgeborgen kunnen worden.

Parketmondstukken

Een parketmondstuk is bedoeld om krassen in de vloer te voorkomen. Dit mondstuk heeft langere haren dan een standaard stofzuigermondstuk. Uit onze test blijkt echter dat gewone mondstukken de vloer ook niet bekrassen als je het mondstuk regelmatig schoonmaakt. Voorheen testten we ook parketmondstukken en hieruit bleek dat ze vrijwel nooit béter waren dan het standaard mondstuk.

Toch zijn er steeds meer fabrikanten die in de naam van hun model ook het woord 'parket' vermelden. Er zijn ook stofzuigers die standaard met parketborstel worden geleverd, maar dit is dan niet aan de naam van de stofzuiger af te lezen. In de stofzuigervergelijker staat of er een parketmondstuk bij wordt geleverd.

Turbo- of elektroborstels

Deze mondstukken hebben een gemotoriseerde, draaiende borstel. Ze zijn te vinden onder de benamingen turboborstel, elektroborstel of gemotoriseerd mondstuk. Ze zijn gemaakt om vuil, zoals huisdierhaar, van tapijt op te zuigen. Een elektroborstel heeft zijn eigen energietoevoer met een eigen stekker. Een turboborstel wordt aangedreven door de energietoevoer van de stofzuiger zelf.

Een turboborstel is alleen nuttig als je harige huisdieren én tapijt hebt. Een turboborstel is alleen te gebruiken op tapijt. Andere oppervlaktes kunnen beschadigd raken. Uit onze tests is gebleken dat een turboborstel alleen huisdierhaar beter van tapijt zuigt dan het standaard mondstuk. Stof gaat met een standaard mondstuk beter uit tapijt. Bekijk de testresultaten in de stofzuigervergelijker.

Specifieke mondstukken: liever één goede

Om een hoge prestatieklasse voor tapijt en harde vloeren op het energielabel te behalen, kunnen verschillende mondstukken worden gebruikt. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer specifieke mondstukken worden ontwikkeld. in de handleiding staat aangegeven welk mondstuk voor welke test is gebruikt. Maar consumenten wisselen niet (graag) van mondstuk, zo bleek uit onze enquête onder 2000 panelleden. Een stofzuiger zou één mondstuk moeten hebben dat goed en gemakkelijk allerlei ondergronden kan zuigen. Dan is er geen gedoe met mondstukken wisselen en bespaar je de kosten voor onnodige accessoires.

Dezelfde stofzuigers met andere extra mondstukken

Tegenwoordig worden veel dezelfde stofzuigers onder andere typenamen verkocht. Het verschil zit hem dan vaak in het soort en hoeveelheid meegeleverde extra accessoires (en kleur). Bedenk vooraf of je de hulpstukken zult gebruiken, want indirect betaal je er wel voor. Als je nooit een turboborstel zou gaan gebruiken, kun je beter voor het goedkopere broertje van de stofzuiger gaan. Helaas is het niet altijd goed te zien welke stofzuigers gelijk zijn aan elkaar. Wij hebben geprobeerd de puzzel uit te leggen in de beschrijving van de geteste stofzuigers in de stofzuigervergelijker.

Losse mondstukken kopen

We hebben aan fabrikanten gevraagd of het mogelijk is mondstukken los te aan te schaffen. Een aantal fabrikanten zond ons een antwoord. De kosten van standaardmondstukken variëren van €10,50 tot €60. Per stofzuiger staat in de stofzuigervergelijker informatie over het kopen en vervangen van onderdelen, zoals opgegeven door de fabrikant.

