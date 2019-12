Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG T71270AC kan 7 Kilo was aan. Hij droogt de was soms niet goed en heeft geen trommelverlichting. Wel is hij voorzien van startuitsel, geeft de resterende programmatijd aan en geeft een geluidssignaal als het programma klaar is. Ook geeft hij aan wanneer er onderhoud nodig is.