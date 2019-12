Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Bauknecht TK Trend 82A2 BW is een warmtepompdroger met een vulcapaciteit van 8 kilo. Hij heeft startuitstel, geeft een geluidssignaal wanneer een programma klaar is en kan direct op waterafvoer aangesloten worden. Indicatoren geven aan wanneer er onderhoud nodig is.