De Beko DE 8433 RX0B is een warmtepompdroger. Hij is ook te verkrijgen in zilver. Hij heeft een vulcapaciteit van 8 kilo en houd de omgeving goed droog. Hij heeft startuitstel en geeft met een geluidssignaal aan wanneer een programma klaar is. Ook wordt aangegeven wat de resterende programmaduur is en wanneer de filters schoongemaakt moeten worden.