Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Acht kilo wasgoed kan deze Bosch WTG86400NL aan. De condensdroger droogt snel - een volle trommel is droog in 1 uur en 20 minuten, maar verbruikt twee keer zoveel energie als een condensdroger met warmtepomp. Deze Bosch is voorzien van trommelverlichting, geeft de resterende programmaduur weer en een geluidssignaal aan het einde van het programma.