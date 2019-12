Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch WTW87560NL is een warmtepompdroger en kan 8 kilo wasgoed aan. Met volle trommel is hij snel en zuinig, halfvol wat minder. De machine geeft de resterende programmaduur weer, laat met een geluidsignaal weten waneer het programma klaar is en heeft trommelverlichting. Met indicatoren wordt er aangegeven wanneer de condensbak vol is en het pluisfilter schoongemaakt moet worden. De condensor wordt automatisch schoongemaakt; daarvoor in de plaats heeft de machine een extra filter in de condensbak dat af en toe gereinigd moet worden.