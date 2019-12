Miele TDD 120 WP Eco

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele TDD120WP is een warmtepompdroger met een vulcapaciteit van 8 kg en energielabel A++. Handig zijn de antikreukfase en resttijdindicatie en de indicatoren die aangegeven dat de filters gereinigd en de condensbak geleegd moet worden. De droger geeft geen geluidssignaal wanneer het programma afgerond is. De TDD130WP is gelijk aan de TDD120WP, de TDD130WP heeft een gekanteld bedieningspaneel waardoor je het beter ziet als je ervoor staat.