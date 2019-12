Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele TKB 550 WP is een warmtepompdroger. Hij heeft startuitstel en resttijdindicatie, geeft een geluidssignaal aan het einde van een programma en geeft aan wanneer er onderhoud nodig is. Het schoonmaken van het pluisfilter moet je zelf goed bijhouden, daar is geen indicator voor. Een bijzondere feature is de geurflacon (bekijk onze eerste indruk via de overzichtspagina).