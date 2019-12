Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele TMB 340 WP is een warmtepompdroger geschilt voor 8 kilo was. Hij is iets minder zuinig dan de gemiddelde warmtepompdroger maar veel zuiniger dan een condensdroger. De omgeving zeer goed droog blijft als de droger aan staat. Hij heeft startuitstel, trommelverlichting en resttijdindicatie en er klinkt een geluidssignaal als het programma afgerond is.