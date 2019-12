Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vulcapaciteit van deze Samsung DV90F5E6HGW warmtepompdroger is maar liefst 9 kilo. Een flinke berg was, maar met 2,5 kilo was droogt hij ook goed en zuinig. Dit apparaat is voorzien van startuitsel, een trommelverlichting en een display waarop de van resterende tijd te zien is. Ook heeft indicatoren die aangeven wanneer er onderhoud nodig is.