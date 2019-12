Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung DV90K6000CW is een warmtepompdroger geschikt voor maximaal 9 kg wasgoed. Hij is voorzien van een timer, trommelverlichting, een display waarop de resterende tijd te zien is en onderhoudsindicatoren. Aan het einde van een programma klinkt een geluidssignaal.