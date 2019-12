Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Warmtepompdroger Siemens WT4H8Y76NL heeft een capaciteit van 9 kg en energielabel A++. Met zelfreinigende condensor. Bij de timer kun je de gewenste eindtijd instellen. De droger is technisch gelijk aan de Siemens WT4H8Y78NL IQ800 en Bosch WTYH7792NL. Er zijn programma's als mix, lingerie, wol in korf, overhemden, dekens en hygiene. Optioneel is er een wolkorf leverbaar.