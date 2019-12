Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze condensdroger kan 6 kilo aan. De Whirlpool AWZ 7456 is makkelijk in gebruik, maar heeft geen startuitstel, de resterende programmaduur wordt niet aangegeven en de droger geeft geen geluidssignaal als het programma klaar is. Wel wordt er aangegeven waneer de condensbak vol is en wanneer de pluisfilters gereinigd moet worden.