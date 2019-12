Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool HDLX 70510 is een warmtepompdroger en kan 7 kilo was aan. Bij een kleine hoeveelheid katoen en bij synthetica kan de was nog licht vochtig zijn wanneer het programma afgerond is. De droger heeft resttijdindicatie, startuitstel en onderhoudsindicatoren maar geeft geen geluidssignaal wanneer het programma afgerond is.