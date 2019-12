Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

7 Kilo kan er in deze Zanussi ZDP7202PZ condensdroger. Hij is veel minder zuinig dan een condensdroger met warmtepomp, maar wel snel: een volle trommel katoen is in 1 uur en 20 minuten droog. Dit model heeft geen display. Deze machine geeft aan wanneer de pluisfilters schoongemaakt moet worden en waneer de condensbak vol is.