Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vulcapaciteit van deze Zanussi ZTE7101PZ afvoerdroger is 7 kilo. Hij is snel - een volle trommel katoen is droog in 5 kwartier - maar niet zuinig. Hij geeft een signaal aan het einde van een programma en is voorzien van indicatoren voor het schoonmaken van de filters. Er is geen startuitstel en resttijdindicatie.