Wasmachines: goede merken

Miele steekt met kop en schouders boven de andere merken uit en heeft veruit de meest tevreden gebruikers, zo blijkt uit ons panelonderzoek met ruim 5200 consumenten. Ze zijn zeer tevreden over de prestaties en het gebruiksgemak. Iets minder over de prijs. Op afstand volgen Bosch, AEG en Siemens, waarover panelleden ook zeer tevreden zijn.

Miele hoogste waardering

Wasmachines van het merk Miele steken met kop en schouders boven de rest uit, als het gaat om tevredenheid bij de gebruikers. De panelleden zijn lovend over de prestaties en het gebruiksgemak. Een volgende wasmachine zal ook zeker weer van Miele zijn.

Vorige wasmachines van dit merk gingen ook het langst mee, bijna 16 jaar. En zeer weinig machines vertoonden binnen 5 jaar gebreken. Machines van Miele kosten over het algemeen wel meer dan andere wasmachines, waardoor de prijs-kwaliteitverhouding iets minder lovend wordt beoordeeld.

Miele is gewaardeerd als Beste Merk wasmachines van 2018.

Merkentrouw

Meer dan de helft van de panelleden met een Miele wasmachine is er zeker van dat de volgende wasmachine wederom van Miele zal worden. De gebruikers van Miele blijken hiermee enorm merkentrouw. Gebruikers van bijvoorbeeld Whirlpool zijn hier een stuk minder zeker van.

Bauknecht spant de kroon, hiervan is minder dan 7% zeker dat ze weer voor een wasmachine van Bauknecht zullen kiezen.

Keuze voor een merk

Als je op zoek bent naar een wasmachine, kun je kiezen uit talloze merken. Bosch, AEG, Samsung en Miele zijn het grootst. Gevolgd door merken als Siemens, Zanussi en Indesit. Kleinere merken zijn Beko, LG en Whirlpool. Kijk in de Wasmachinevergelijker om de specifieke modellen en hun testscores te zien.

Consumenten kiezen voor een specifiek merk wasmachine vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding, de goede naam van het merk en op basis van eerdere ervaringen met het merk. Bij Beko of Indesit speelt vooral de goede prijs-kwaliteitverhouding mee. Miele blinkt uit als consumenten kijken naar de goede naam van het merk en zich baseren op eerdere ervaringen met het merk.

Ook gebruiken consumenten regelmatig testinformatie van de Consumentenbond voor hun keuze. De beste wasmachines met de hoogste scores zijn voornamelijk van Miele, maar ook wel van Samsung, Bosch en Siemens.

Merktevredenheidsscore wasmachines

Jaarlijks test de Consumentenbond tientallen wasmachines. Maar hoe tevreden zijn consumenten uiteindelijk met hun wasmachine? We vroegen het Consumentenbond Internetpanel over hun wasmachine. Ruim 5200 panelleden gaven aan hoe tevreden ze zijn.

De cijfers voor de merktevredenheid zijn ook terug te vinden in de Wasmachinevergelijker.

Merk Rapportcijfer merktevredenheid Miele 9,3 Bosch 8,6 AEG 8,5 Siemens 8,5 Samsung 8,3 LG 8,2 Beko 8,1 Zanussi 8,0 Electrolux 8,0 Indesit 7,9 Whirlpool 7,7 Bauknecht 7,5

Populairste merken

De meeste panelleden hebben een wasmachine van Miele. Daarna volgen Bosch en AEG. Veruit de meeste van deze machines zijn voorladers. Nog geen 5% heeft een bovenlader en nog geen 3% een was-droogcombinatie.

Naast Miele gooien de merken Bosch, AEG en Siemens hoge ogen bij het panel. Hierover zijn ze met name te spreken over de prestaties en het gebruiksgemak. Maar de prijs-kwaliteitverhouding wordt minder hoog beoordeeld. Na Miele zijn dit ook de duurdere merken.

Prijs-kwaliteitverhouding

De meeste mensen hebben een wasmachine die tussen de €400 en €600 heeft gekost, maar de prijzen lopen uiteen van minder dan €400 tot meer dan €1400. Ruim 80% van de ondervraagden vindt de prijs-kwaliteitverhouding van hun wasmachine (zeer) gunstig. Ze zijn het meest tevreden over de prijs-kwaliteit van wasmachines van Beko, gevolgd door Indesit. Dit zijn dan ook de merken met de laagste prijzen.

Ze zijn minder vaak enthousiast over de prijs-kwaliteit van Siemens en Bauknecht. Siemens is relatief een wat duurder merk, bij Bauknecht is men met name niet te spreken over de kwaliteit.

Gemiddelde levensduur en mankementen

Gemiddeld wordt een wasmachine vervangen na bijna 12 jaar. In de meeste gevallen omdat de wasmachine defect is en een eventuele reparatie te duur bleek. Wasmachines van Miele werd pas na bijna 16 jaar vervangen, gevolgd door AEG na 12,5 jaar. De vorige wasmachine van Beko werd daarentegen al na 6 jaar vervangen en ook de vorige Samsung ging slechts iets langer dan 6 jaar mee.

Lees meer over wasmachines repareren of vervangen en afdanken.

Meer dan 50% van de mankementen ontstaan binnen 5 jaar. Dit kunnen verschillende defecten zijn, maar voornamelijk pompt het water niet meer af, maakt de wasmachine veel herrie of lekt hij water of draait de trommel niet meer. De wasmachines die beoordeeld zijn, hebben verschillende leeftijden en hoe ouder de machine hoe logischer het wordt dat er mankementen plaatsvinden.

Wasmachines van Bauknecht hebben veruit de meeste mankementen, maar die wasmachines zijn ook relatief ouder. Ook machines van Miele en Whirlpool hebben relatief veel met mankementen te maken gehad, maar de machines van Miele zijn ook relatief oud. De mankementen ontstaan daar in verhouding tot de andere merken een stuk later. Een Whirlpool-wasmachine mankeert juist eerder iets in de eerste 5 jaar.

Lees meer over problemen en oplossingen bij wasmachines.

Over het onderzoek

Elk jaar test de Consumentenbond honderden nieuwe producten en apparaten. Wat niet kan worden getest, is hoe tevreden consumenten uiteindelijk zijn met zo’n product. Daarom vroegen we dit aan het internetpanel van de Consumentenbond. Ruim 5200 panelleden beantwoordden vragen over hun merk wasmachine.

Dit onderzoek is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en oordelen van consumenten. De resultaten zijn veralgemeniseerd: de oordelen gaan niet over een bepaald model, maar over het merk in het algemeen. Er zitten grote verschillen tussen de wasmachines waar we uitspraken over doen. Zo varieert de leeftijd van pas gekocht tot meer dan 20 jaar oud.

Prijzen lopen honderden euro’s uiteen, zelfs binnen één merk. En ook de manier waarop een wasmachine wordt gebruikt, speelt mee. De uitkomsten van dit onderzoek gelden dus niet zonder meer voor álle modellen van een bepaald merk en kunnen afwijken van persoonlijke ervaringen.

