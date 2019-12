Wasmachines: veelgestelde vragen

Heb je last van nare geurtjes of wil je weten op welke temperatuur je het beste kunt wassen en of een antikalkmiddel nodig is? Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Ik heb een gevoelige huid. Waar let ik op?

Wanneer je een gevoelige huid hebt en last hebt van wasmiddelrestjes in kleding, probeer dan eens een wasmiddel zonder parfum en doseer niet meer wasmiddel dan nodig is. De optie ‘extra spoelen’ of ‘extra water’ helpt ook om wasmiddelresten beter weg te spoelen. Ben je op zoek naar een wasmachine? In de vergelijker vind je welke wasmachines het beste spoelen.

Op welke temperatuur moet ik wassen?

Houd je aan de temperatuur op het waslabel van je kleding. Lees bij onze wastips welke temperatuur geschikt is voor welk soort wasgoed.

Hoe voorkom ik stinkende was of wasmachine?

Vieze geurtjes in je wasmachine of wasgoed worden vaak veroorzaakt door vetluis. Dit zijn bacteriën die achterblijven in wasmiddelrestjes en vuil. Vieze geurtjes voorkom je door niet te veel wasmiddel te doseren, de wasmachine schoon te houden en zo nu en dan op 60°C te wassen. Bij de tips over schoonmaken en onderhouden van wasmachines vind je meer over het voorkomen van vetluis.

Heb je een antikalkmiddel nodig?

Nee. Kalkaanslag voorkom je door je aan de wasmiddeldosering op de verpakking te houden en niet te vaak heet te wassen. Lees bij de tips over het schoonmaken en onderhouden van wasmachines hoe je kalkaanslag voorkomt.

