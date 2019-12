Overstappers zorgverzekering 2018

Eigen risico

In onze Zorgvergelijker kozen de meeste overstappers voor het verplichte eigen risico van €385 (68,0%). Degenen die het eigen risico verhoogden, deden dat meestal maximaal, tot een bedrag van €885. 27,1% van de overstappers koos voor deze optie. De overige 4,9% verhoogde het eigen risico ook, maar niet maximaal.

Aanvullende verzekeringen

43,4% van de overstappers via de Zorgvergelijker koos voor een aanvullende verzekering met tandartsdekking. Daarmee was deze dekkingsoptie de populairste. De vergoeding van minimaal €250 per jaar (100%) was het meest geliefd.

De dekking voor fysiotherapie was met 34% een goede tweede. De overstappers kozen het vaakst voor een dekking van minimaal 9 behandelingen per jaar.

Daarna volgden vergoeding voor alternatieve geneeswijzen (11,5%), hulp in het buitenland (9,4%) en brillen en lenzen (3,1%).

28,4% van de overstappers sloot alleen een basisverzekering af.